Российский хоккеист погиб из-за удара шайбой

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте. защитнике МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимуре Файзутдинове, передает zakon.kz.

По информации официального сайта МХЛ, хоккеист получил травму 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локо».

Шайба после броска из средней зоны попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трёх дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось, - отметили в лиге.