Разработчик "Спутника V" раскрыл статистику по смертности после прививки

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов у привившихся вакциной "Спутник V", передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных случаях, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Они все были защищены, - рассказал он на онлайн-брифинге.

Он уточнил, что после второй дозы вакцины у человека возникает высокий иммунный ответ, а также образуется большое количество "клеток памяти", которые в короткий срок при встрече с патогеном (COVID-19) нарабатывают необходимое количество защитных антител.

"Спутник V" - препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцину разработали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции.