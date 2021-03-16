Минздрав обещает, что казахстанцы будут жить до 75 лет к 2025 году

16 марта 2021, 22:01
Фото: из открытых источников

16 марта состоялось онлайн-совещание по обсуждению проекта концепции "Национальный проект по новым подходам формирования здорового образа жизни на 2022-2025 годы" и реализации Плана мероприятий проекта под председательством председателя правления Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Минздрава РК Жамили Баттаковой, передает zakon.kz.

В ходе презентации Национального проекта по новым подходам продвижения здорового образа жизни на 2022-2025 годы, разработчиками которого является НЦОЗ и Минздрав РК, Жамиля Баттакова отметила основные приоритетные направления концепции: рациональное питание, сокращение потребления табака и алкоголя, развитие физической активности и здоровья, охрана психического и репродуктивного здоровья, снижение травматизма, широкое вовлечение населения посредством социальных сетей, содействие НПО, совершенствование мер на уровне первичной медико-санитарной помощи, внедрение программ здоровья и эпиднадзор. пресс-служба НЦОЗ

В Наццентре перечислили ожидаемые результаты к 2025 году:

  • рост продолжительности жизни граждан до 75 лет,
  • увеличении доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 5%,
  • снижение неинфекционной заболеваемости до 7%,
  • повышение грамотности населения в вопросах здоровья до 70%,
  • снижение доли детей с избыточной массой тела и ожирением до 10%,
  • снижение потребления соли до 5 граммов в сутки и др.

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