Новое постановление о карантине подписал Бекшин

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает zakon.kz.
Согласно документу, внесены изменения ограничений и режимов работы отдельных социально-экономических объектов и услуг в Алматы:
1. Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты)
- в будние дни – по штатному режиму;
- ограничение режима работы в выходные и праздничные дни утром – с 06:00 до 10:00; вечером – с 17:00 до 22:00.
2. ТРЦ, торговые дома
- в субботы и воскресенья - запрет работы;
- ограничение режима работы в праздничные дни – с 10:00 до 17:00;
- в будние дни – с 10:00 до 21:00.
3. Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания
- ограничения по времени с 06:00 до 02:00.
4. Продуктовые магазины, минимаркеты
- ограничение работы с 06:00 до 24:00.
5. Торговые сети и непродуктовые магазины (отдельно стоящие)
- ограничение работы с 09:00 до 21:00.
6. Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)
- в субботы и воскресенья - запрет работы;
- в будние дни - ограничение режима работы с 06:00 до 17:00;
- в праздничные дни – ограничение режима работы с 10:00 до 17:00.
7. Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые)
- в субботы и воскресенья - запрет работы;
- в будние дни - ограничение режима работы с 06:00 до 17:00;
- в праздничные дни – ограничение режима работы с 10:00 до 17:00.
8. Объекты общественного питания (в помещении), в т.ч. размещенные в ТРЦ, ТД с отдельным входом
- разрешение работы с 07:00 до 21:00 при заполняемости до 50%, но не более до 30 мест, на летних площадках – не более 50 мест;
- на вынос и доставку – без ограничения по времени.
9. Объекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные)
- только на вынос и доставку – без ограничения по времени.
10. Объекты общественного питания и фудкорты, расположенные в ТРЦ, ТД
- только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД, без ограничения по времени.
11. ВГК "Медеу"
- запрет на массовые катания.
12. ГК "Шымбулак"
- сократить количество посетителей на 50% (до 1 000 чел.)
13. Объекты общественного питания ГК "Шымбулак"
- разрешение работы с 07:00 до 21:00, только на летних площадках;
- на вынос и доставку – без ограничений по времени.
14. Банки и другие объекты финансового рынка при наличии 20 и более сотрудников
- обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников (при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима).
15. ЦОН, отделения АО "Казпочта"
- с ограничением по времени с 09:00 до 18:00, по предварительной записи.
16. Проведение спортивных мероприятий без зрителей
- обязательное ПЦР-исследование на COVID-19 участников, без информационного сопровождения.
Из документа следует, что запрещена деятельность следующих объектов:
Также запрещено проведение:
Вместе с тем запрещена деятельность бильярдных, компьютерных клубов и боулинг-центров, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта Ashyq.
Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.
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