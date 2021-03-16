Новое постановление о карантине подписал Бекшин

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине, передает zakon.kz.

Согласно документу, внесены изменения ограничений и режимов работы отдельных социально-экономических объектов и услуг в Алматы:

1. Общественный транспорт (городские и пригородные маршруты)

- в будние дни – по штатному режиму;

- ограничение режима работы в выходные и праздничные дни утром – с 06:00 до 10:00; вечером – с 17:00 до 22:00.

2. ТРЦ, торговые дома

- в субботы и воскресенья - запрет работы;

- ограничение режима работы в праздничные дни – с 10:00 до 17:00;

- в будние дни – с 10:00 до 21:00.

3. Супермаркеты, гипермаркеты, торговые сети по реализации продуктов питания

- ограничения по времени с 06:00 до 02:00.

4. Продуктовые магазины, минимаркеты

- ограничение работы с 06:00 до 24:00.

5. Торговые сети и непродуктовые магазины (отдельно стоящие)

- ограничение работы с 09:00 до 21:00.

6. Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)

- в субботы и воскресенья - запрет работы;

- в будние дни - ограничение режима работы с 06:00 до 17:00;

- в праздничные дни – ограничение режима работы с 10:00 до 17:00.

7. Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые)

- в субботы и воскресенья - запрет работы;

- в будние дни - ограничение режима работы с 06:00 до 17:00;

- в праздничные дни – ограничение режима работы с 10:00 до 17:00.

8. Объекты общественного питания (в помещении), в т.ч. размещенные в ТРЦ, ТД с отдельным входом

- разрешение работы с 07:00 до 21:00 при заполняемости до 50%, но не более до 30 мест, на летних площадках – не более 50 мест;

- на вынос и доставку – без ограничения по времени.

9. Объекты общественного питания без посадочных мест (нестационарные, передвижные)

- только на вынос и доставку – без ограничения по времени.

10. Объекты общественного питания и фудкорты, расположенные в ТРЦ, ТД

- только на доставку и на вынос за пределы ТРЦ и ТД, без ограничения по времени.

11. ВГК "Медеу"

- запрет на массовые катания.

12. ГК "Шымбулак"

- сократить количество посетителей на 50% (до 1 000 чел.)

13. Объекты общественного питания ГК "Шымбулак"

- разрешение работы с 07:00 до 21:00, только на летних площадках;

- на вынос и доставку – без ограничений по времени.

14. Банки и другие объекты финансового рынка при наличии 20 и более сотрудников

- обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников (при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима).

15. ЦОН, отделения АО "Казпочта"

- с ограничением по времени с 09:00 до 18:00, по предварительной записи.

16. Проведение спортивных мероприятий без зрителей

- обязательное ПЦР-исследование на COVID-19 участников, без информационного сопровождения.

Из документа следует, что запрещена деятельность следующих объектов:

Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры;

Объекты культуры (репетиция);

Театры, кинотеатры, концертные залы;

Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки;

Городские нерегулярные (туристические) перевозки;

Цирк;

Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД;

Банкетные залы, ночные, игровые и лото клубы, караоке.

Также запрещено проведение:

Спортивных мероприятий со зрителями;

Поминок;

Зрелищные и массовые мероприятия (конференции, форумы и т.д.), семейные, праздничные, памятные мероприятия с участием больше членов одной семьи (свадьбы, тои, юбилеи, национальные обряды, дни рождения и др.)

Вместе с тем запрещена деятельность бильярдных, компьютерных клубов и боулинг-центров, за исключением объектов, участвующих в реализации пилотного проекта Ashyq.

Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.