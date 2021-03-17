Самые полезные виды кофе определили ученые

Ученые определились с самым полезным видом кофе, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", несмотря на то, что многие до сих пор с осторожностью относятся к кофе, появляется все больше доказательств его пользы для здоровья.

По словам ученых, определенный вид этого напитка способен защитить сердце от различных заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала исследование в журнале Heart Failure, которое связывает черный кофе с долгосрочным снижением риска развития сердечной недостаточности. После изучения данных о здоровье и образе жизни 21 тыс. американцев в течение 72 лет ученые пришли к выводу, что людей, которые выпивали две или более чашки черного кофе в день, на 30% реже страдали от этого заболевания.

Специалисты подчеркнули, что кофе без кофеина такими преимуществами не обладал. На самом деле, исследование показало обратное: напиток увеличивает шансы на развитие проблем с сердцем.

По словам врачей-диетологов, черный кофе с кофеином – самый полезный способ поднять настроение.

Как пояснила доктор медицинских наук Шэрон Кацман, чем больше добавок будет в напитке, чем менее полезным он станет. В частности, она не рекомендует добавлять много сахара и молока.

Чтобы сварить полезный кофе, специалисты советуют использовать только фильтрованную воду.

Кроме того, лучше покупать свежемолотый кофе и избегать продукта, который предлагают супермаркеты, поскольку на их полках он может храниться слишком долго.

Читайте также:

Угрозу выявили в любимых многими добавках для кофе