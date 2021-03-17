16-летняя девочка обвиняет сожителя матери в домогательствах

В Нур-Султане подросток обвиняет сожителя матери в домогательствах, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал "Евразия", 16-летняя девочка утверждает, что сожитель матери вывез ее за город, угрожал расправой и домогался. Полиция начала расследование.

Веронике, назовем ее так, всего 16. Две недели назад сожитель матери предложил отвезти в спортзал. Школьница согласилась, но мужчина вывез ее на трассу за город. Начал обвинять, что она мешает их отношениям с матерью, а затем началось страшное, - говорится в сюжете.

По словам пострадавшей, сожитель матери "водил по груди и по животу".

Я: "Все, все!" Мне было страшно, вдруг он ниже полезет. Потом спросил: "У тебя был сексуальный опыт?". Я говорю: "Нет". Он говорит: "Считай, что это твой первый сексуальный опыт с мужчиной взрослым". Начал говорить: "Мне ничего не помешает раскидать тут твое тело по трассе", - рассказала подросток.

Как рассказывает пострадавшая, свои действия он снимал на видео. После, как ни в чем не бывало, забрал с работы ее мать, и они вместе поехали домой. Испуганная девушка переночевала у родного отца, и лишь спустя сутки рассказала ему о случившемся. Отец, недолго думая, решил разобраться с обидчиком.

Звонит домофон ночью. Он идет к домофону, я слышу маты, орет, заскакивает в комнату, начинает быстро одеваться. Он выбегает на балконную дверь как по лестнице. Подхожу к глазку. Смотрю, Костя. Открываю дверь, начинают ругаться, клянусь, это же моя дочь, я как к дочери к ней отношусь. мать пострадавшей

Женщина написала заявление в полицию. За 10 дней, по словам матери, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В ходе расследования установлено, что данный факт произошел на автотрассе "Нур-Султан-Кокшетау". В настоящее время подозреваемый установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится следствие. Департамент полиции Нур-Султана

Мать признается, что тревожные звоночки от избранника поступали и раньше. Он жил на две семьи, убеждал брать для него многомиллионные кредиты, а еще сильно ревновал. Целых пять лет за любую провинность "Отелло" пускал в ход кулаки, а она терпела, любила.

Естественно, я боюсь за свою дочь и за себя, что он придет прибить. Это - педофилия! Не просто влюбился в подрастающую девушку, а говорил "Доча". Я бы хотела, чтобы это дело взяли под контроль, что у нас есть защита государства. мать пострадавшей

По словам родных подозреваемого, он не виновен, а женщина просто мстит за то, что сожитель не разводится со своей женой.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Согласно официальной статистике, за два месяца этого года в стране произошло 506 правонарушений в отношении несовершеннолетних.