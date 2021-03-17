Instagram запретил взрослым пользователям писать подросткам

Социальная сеть Instagram обновила свою политику в отношении взаимодействия взрослых и несовершеннолетних пользователей, передает zakon.kz.
По данным "Профиль", теперь взрослые не смогут писать подросткам.
Исключение делается для тех взрослых пользователей, на чьи страницы подписаны несовершеннолетние.
В Instagram считают, что новая мера должна повысить защиту от возможных незаконных действий.
Отмечается, что новым несовершеннолетним пользователям в Instagram посоветуют закрывать свой профиль для всех, кроме подписчиков.
Если подросток захочет написать взрослому, которого алгоритмы соцсети уличили в "подозрительном поведении", то он получит специальную предупреждающую подсказку.
Также в Instagram обновили алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают определять возраст пользователей.
Это поможет предотвратить ситуации, при которых в профиле указывается заведомо неправильный возраст.
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