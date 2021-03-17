Мужчина задушил жену и сбросил ее тело в колодец в Костанайской области

36-летний житель села Лаврентьевка Костанайской области избил до смерти жену и сбросил ее тело в колодец, сообщает zakon.kz.

По данным регионального издания ТоболИнфо, мужчина обратился в полицию 7 марта, заявив, что его 21-летняя супруга ушла из дома, оставив двухлетнего сына, и не выходит на связь.

В поисках девушки с полицейскими активное участие принимал и супруг.

Как отметили в полиции, тело Раушан нашли в международный женский день, а уже 9 марта ее похоронили.

В поле зрения попал муж пропавшей девушки, с которым она, как стало ясно позже, собиралась разводиться, — прокомментировали в полиции. – По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что между супругами возникла ссора. 36-летний супруг задушил девушку шарфом, а затем вывез ее тело на окраину села, где сбросил в колодец. Своей матери мужчина сказал, что жена собрала вещи и уехала.

В настоящее время подозреваемый арестован, ведется следствие. Двухлетний ребенок находится у родственников подозреваемого.