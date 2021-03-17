Акима Усть-Каменогорска оштрафовали

Стало известно, чем завершилась история с присутствием акима Усть-Каменогорска на массовом мероприятии без маски, передает zakon.kz.

Градоначальник Жаксылык Омар оплатил штраф за нарушение санитарных норм, пишет Arnapress.kz.

Вместе с ним оштрафовали и олимпийскую чемпионку Ольгу Рыпакову. Она тоже была на том мероприятии без маски.

Инцидент с появлением главы города без маски в общественном месте завершился в рамках действующего законодательства. На прошлой неделе после оформления соответствующего протокола о нарушении, аким города оплатил предусмотренный штраф, − сообщил советник акима Алибек Турсимбетов.

Фото акима Усть-Каменогорска без маски на спортивном мероприятии во Дворце спорта имени Б. Александрова появилось в соцсетях. Оно вызвало общественный резонанс. В Усть-Каменогорском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что ведется разбирательство.