Жительницы Алматинской области похитили и жестоко убили женщину

В Алматинской области 15 марта за похищение и убийство осуждены две женщины, передает zakon.kz.

Судом установлено, что 4 мая 2020 года подсудимые приехали домой к потерпевшей, обманом вывели ее на машине в село Байсов, Ескельдинского района, где убили с особой жестокостью. Причиной такого поступка названа личная неприязнь.

Одна из подсудимых вину не признала и просила ее оправдать. Вторая просила суд переквалифицировать ее действия на убийство, без отягощающих обстоятельств.

Прокурор просил суд признать подсудимых виновными по п. 1 ч. 2 ст. 125 (Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору) и п.п. 3,7 ч. 2 ст. 99 УК РК (Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), и просил назначить окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы для одной и и 19 лет лишения свободы второй.

Суд, учитывая собранные доказательства по делу, в том числе заключения судебных экспертов, показания свидетелей и подсудимых, смягчающие обстоятельства для подсудимой Б. (наличие малолетних детей) и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельств у подсудимых (совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения), признал подсудимых С. и Б. виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом п. 1 ч. 2 ст. 125 и п.п. 3,7 ч. 2 ст. 99 УК РК, - сообщили в пресс-службе СМУС Алматинской области.

В итоге им назначено наказание в виде 18 лет (для подсудимой С.) и 17 лет (для подсудимой Б.) лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшего о взыскании материального вреда и компенсации морального вреда удовлетворен частично. Солидарно с осужденных в пользу потерпевшего взыскано в счет погашения материального вреда 1 323 498 тенге, в счет компенсации морального вреда по 5 000 000 тенге с каждой осужденной.

Приговор суда в законную силу не вступил.