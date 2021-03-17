Мажилисмен Ахметбеков: Отрасль нефтепереработки пока не дает ощутимых результатов

На пленарном заседании Мажилиса член фракции "Народной партии Казахстана" Жамбыл Ахметбеков обратился с депутатским запросом к Заместителю Премьер-министра страны Роману Скляру по вопросу развития нефтегазовой промышленности Казахстана, сообщает zakon.kz.

Как отметил парламентарий, в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства К.К.Токаев поставил задачу формирования западных регионов Казахстана как центров притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, а также развития нефтехимии и газопереработки высоких переделов. Эту задачу государственные органы должны были выполнять и раньше в рамках поручений Елбасы по переходу от сырьевой направленности экономики к созданию новых переделов в промышленности, подчеркнул он.

Но сейчас, когда в рамках выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению многие страны с целью противодействия изменению климата в своем развитии взяли курс на максимальное снижение потребления ископаемого топлива, в том числе, нефти, этот вопрос стал особенно острым, поскольку именно экспорт нефти является основным источником доходов государства, а ее добыча обеспечивает занятость населения, - заявил депутат.

Депутат считает, что экспорт продукции нефтегазохимической промышленности, как минимум, должен возместить потери государства от экспорта нефти, а ее производство – компенсировать возможные потери рабочих мест на нефтедобыче.

Между тем, отмечает парламентарий, вопрос создания нефтехимических комплексов и газопереработки высоких переделов в нашей стране, мягко говоря, идет не слишком удовлетворительно. Поэтому такие прогнозы, как рост поступлений от экспорта нефтегазохимической продукции в 2025 году до 1 млрд., а в 2030 году - до 3 млрд. долларов США представляются чересчур оптимистическими.

По мнению депутата, причина сомнений заключается в следующем.

Созданная еще в 2007 году СЭЗ НИНТ (специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"), несмотря на предоставляемые вот уже в течение 13 лет налоговые и таможенные льготы и вкладываемые государством и инвесторами средства, не дает сколь-нибудь ощутимых результатов от своей деятельности в виде экспортных доходов от выпускаемой продукции.

Первый крупный завод по выпуску полипропилена планируется запустить только в конце этого года, а завод по выпуску полиэтилена – в 2026 году. Это при том, что уже сегодня спрос на полиэтилен в мире превышает предложение, а на полипропилен – нет. При этом мажилисмен усомнился в реальности этих сроков, так как до сих пор нет даже задания на их проектирование.Большие сомнения депутата вызывает также реализация проекта по производству циклогексана, который должен быть завершен в 2022 году. До сегодняшнего дня нет даже ТЭО, уточнил он.

В этой связи члены фракции "Народной партии Казахстана" просят пояснить, на чем основываются оптимистические прогнозы по повышению экспорта нефтегазохимической продукции?

Депутаты интересуются также, почему так долго, несмотря на многолетние налоговые льготы и привлекаемые инвестиции, нет ощутимых результатов от деятельности СЭЗ НИНТ?

Мажилисмены просят также отразить позицию Правительства относительно сроков выпуска полиэтилена и циклогексана, а также уточнить, какие меры предпринимаются для ускоренного выпуска этой продукции?