Туркестан объявят духовной столицей Тюркского мира

17 марта 2021, 19:07
Фото: yandex.com

По инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта этого года пройдет неофициальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский Совет), сообщает zakon.kz.

Свое участие в форуме подтвердили все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.

По итогам Саммита ожидается подписание Декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей Тюркского мира. пресс-служба МИД РК


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