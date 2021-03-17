Туркестан объявят духовной столицей Тюркского мира

По инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта этого года пройдет неофициальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский Совет), сообщает zakon.kz.

Свое участие в форуме подтвердили все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.

По итогам Саммита ожидается подписание Декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей Тюркского мира. пресс-служба МИД РК