Необходимо развивать пригороды Алматинской агломерации - Токаев

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации во время совещание по вопросам дальнейшего развития города, сообщает zakon.kz.

Президент считает, что Алматы – это не только крупнейший город Казахстана, но и ядро крупнейшей в стране агломерации, передает Акорда.

Нельзя подходить к вопросам развития города и Алматинской области по отдельности. Основные качественные рабочие места создаются в городе. Это, неизбежно стимулирует так называемую маятниковую миграцию. Касым-Жомарт Токаев

В данном контексте Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель агломерации.

Следует, наконец, создать Совет по управлению Алматинской агломерацией, который нужно было сформировать еще в прошлом году. Он не должен быть дежурным совещательным органом – его нужно наделить всеми необходимыми полномочиями по решению общеагломерационных вопросов. Для решения вопросов на центральном уровне предстоит закрепить соответствующего заместителя Премьер-министра. Касым-Жомарт Токаев