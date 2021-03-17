Президент высказался о качестве медуслуг в Алматы

В ходе совещания по вопросам дальнейшего развития города Касым-Жомарт Токаев высказался о непростой ситуации в сфере здравоохранения города, сообщает zakon.kz.

По его словам, на фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень ушли другие наболевшие вопросы, передает Акорда.

Приходится констатировать, что граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг. Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров. Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась в условиях режима ЧП. Городу необходимо около 300 врачей. Это очень много. Если такое положение в Алматы, то что говорить об отдаленных регионах. Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении здравоохранения города. Там были коррупционные нарушения. Во всяком случае, стабильности в управлении здравоохранения не было. Акимату нужно предметно заняться решением этих вопросов. Глава государства

Кроме того, Президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.

В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относится к вакцинации, другого выхода нет. Касым-Жомарт Токаев