Токаев указал на низкую эффективность работы властей с людьми с ограниченными возможностями

17 марта 2021, 20:00
Фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды, сообщает zakon.kz.

Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.

Глава государства указал на низкую эффективность работы властей города и ответственных структур в данном направлении.

Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.

Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, напомнив о необходимости широкого использования возможностей государстенно-частного партнерства в реализации таких проектов.


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