Jusan Bank и АТФБанк объединили сети банкоматов

Jusan Bank и АТФБанк объединили банкоматные сети, и их общее количество теперь насчитывает 1 150 устройств по всему Казахстану, из них 182 с функцией cash-in для приема наличных денег.

Клиенты Jusan Bank и АТФБанка смогут пользоваться всеми банкоматами на "домашних условиях", т. е. без дополнительных комиссий в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банков для внутрибанковских операций.

Единая сеть банкоматов будет обслуживать свыше одного миллиона держателей карт двух банков по всей стране, позволяя им значительно экономить при снятии наличных денег, – прокомментировал Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank. – Несмотря на то, что объем безналичных платежей продолжает из года в год стремительно расти, в Казахстане банкоматы все еще являются важной частью финансовой экосистемы. Таким образом, для удобства наших клиентов мы увеличили доступ к наличности практически в два раза.

Техническая интеграция позволит клиентам не только обналичивать средства, но и осуществлять другие операции: перевод денежных средств, мобильные платежи, смена/установка PIN-кода.

Тарифы за использование банкоматов у клиентов двух банков останутся без изменений. Держатели платежных карт Jusan Pay смогут по-прежнему снимать без комиссии до 500 тыс. тенге в месяц в банкоматах любых банков и без каких-либо ограничений по сумме в банкоматах Jusan Bank и АТФБанка.

В свою очередь, для пользователей всех видов карт АТФБанка условия обналичивания средств в банкоматах Jusan Bank будут аналогичны их условиям обслуживания в банкоматах АТФБанка.