Путин предложил Байдену открытую дискуссию в режиме онлайн

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести открытый диалог в пятницу или в понедельник, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, Путин подчеркнул, что разговор с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".

Путин напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена.

Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии, - сказал президент РФ в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, он "бы не откладывал это в долгий ящик".

Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел, - добавил Путин.

Он считает, что "это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов".

Да и для многих других стран, имея в виду, что на нас как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете, - уверен глава российского государства.

Также Путин рассказал о возможной повестке переговоров.

Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять не буду, - и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, - перечислил он.

Глава российского государства добавил, что темой беседы могла бы стать и борьба с пандемией COVID-19.

Известно, ситуация в Соединенных Штатах непростая, они далеки еще от решения этих вопросов. У нас движение более уверенное вперед, нам есть о чем поговорить, чем поделиться, - полагает президент РФ.

В свою очередь ответ Белого дома не заставил себя долго ждать.

Как заявили в администрации президента США, Путин и Байден уже провели телефонную беседу.

Мне придется связаться с вами позже, чтобы сообщить, рассматриваем ли мы это. Я бы сказала, что президент [Байден] уже провел разговор с президентом Путиным. И есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал. А мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем сообщить в плане будущих встреч, - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данную инициативу.

Она отметила, что президент США в пятницу совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия, и потому его график едва ли позволит организовать в этот день подобный диалог с Путиным.

Конечно, президент завтра будет находиться в Джорджии. (...) И он будет достаточно сильно занят, - добавила официальный представитель американского лидера.

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В интервью ABC News президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Во время разговора журналист спросил: "Вы думаете, что он [Путин] убийца?". "Ммм, да", - ответил на это Байден.

Позднее президент России прокомментировал это заявление во время встречи с жителями Крыма, процитировав слова из детства: "Кто как обзывается, тот так и называется".

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