Экс-аким Булат Бакауов прервал молчание и обратился к казахстанцам

Бывший аким Павлодарской области Булат Бакауов, приговоренный к 3,5 годам ограничения свободы, опубликовал пост в Instagram спустя год, передает zakon.kz.

Экс-аким поздравил жителей региона с праздником "Наурыз".

"Дорогие земляки!

Разрешите мне, от всего сердца поздравить Вас с замечательным праздником весны - Наурыз Мейрамы!

У нашего народа Наурыз – начало нового года. Начало новой страницы. Не легкий год пережили мы все, в жизни бывает все и надо пережить это, смотреть в будущее, ценить то, что есть.

Вместе с теплом и надеждой, которые приносит весна, Наурыз пробуждает в людях стремление к мирной жизни, добру и согласию.

Я всегда переживал за судьбу родного региона и своих земляков. Как человеку, который родился, вырос и всю жизнь прожил в Павлодарской области, мне важно, чтобы в нашем родном краю царили мир и благополучие. Поэтому искренне надеюсь, что новый год для каждого из нас будет стабильным, оставив трудности позади.

В праздничный день Наурыза от всей души желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, добра и счастья! Пусть весна радует вас своим теплом и вселит в каждого надежду на лучшее, веру в успех.

Каждый из вас, дорогие земляки, заслуживает только хорошего. Пусть же этот светлый праздник подарит вам все это", - говорится в поздравлении Бакауова.

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Последний пост на странице Бакауова был опубликован 15 января 2020 года. В тот день появилась информация о задержании экс-акима сотрудниками КНБ. 16 января Акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

Его арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий, а 21 января сняли с поста. Через месяц, 19 февраля, экс-акима поместили под домашний арест.

В мае 2020 года суд вынес приговор.