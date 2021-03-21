Украинские дети начнут получать дивиденды от нефти — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует введение в Украине экономического паспорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Украинская Правда.

Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.

Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев. По нему, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет, смогут получить средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и по достижении совершеннолетия, смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине, - подчеркнул Зеленский.

19 марта по итогам заседание СНБО приняло решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр в Украине за период с 1994 года.