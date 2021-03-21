В Алматы разрешат открыть "летники"

Алматинские кафе и рестораны смогут этим летом размещать террасы на прилегающей к заведению территории, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге РСК заявил глава управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.

Констатировав, что карантин поставил объекты общественного питания в сложную ситуацию, добавил, что сейчас активно обсуждается, какие меры поддержки можно принять.

В прошлом году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев дал согласие на возможность выставлять общепитам временные конструкции, столы, летние площадки без каких-либо разрешительных документов. Мы этот вопрос повторно инициировали. Аким города поддержал. Я надеюсь, скоро выйдем с локдауна и эта возможность будет предоставлена общепитам. Также прорабатываем вопрос о выставлении готовой продукции перед общепитом, наверное, такую возможность тоже предоставим. Еркебулан Оразалин

Глава ассоциации клуба рестораторов Казахстана Гульнара Катибаева считает, что это спасет предпринимателей.

Рестораны купили большое количество продукции, так как ожидали, что на праздники накроют летние кафе. Даже есть те, которые уже закупили продукты на Наурыз-коже, которые быстро портятся. Убытки неисчислимые просто. Гульнара Катибаева

Подобная мера уже вводилась в прошлом году.

С 21 до 28 марта в Алматы будет действовать усиленный карантинный режим. Будет приостановлена работа всех заведений общепита (смогут работать только на вынос и доставку), а также рынков и ТРЦ.

Всего, по стране, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, на сегодняшний день в "красной" зоне находятся три региона: город Нур-Султан, город Алматы, Западно-Казахстанская область.