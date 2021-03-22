Пропавшая в Алматы девушка найдена убитой

22 марта 2021, 17:13
Фото: Almaty.tv

Пропавшая 19 марта жительница Алматы Аяжан Едилова была найдена убитой, сообщает zakon.kz.

Подозреваемый задержан.

Им оказался житель Туркестанской области 1993 года рождения.

С целью установления местонахождения без вести пропавшей и обстоятельств ее исчезновения была создана следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в день исчезновения девушка собиралась на встречу с новым знакомым, с которым познакомилась в социальных сетях. Установлено, что девушка стала жертвой его преступных деяний. Проводятся следственные действия, в том числе с целью установления мотива и способа совершения убийства. начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Еркин Инкаров

Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".


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