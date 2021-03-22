Собчак взяла интервью у "скопинского маньяка" – не все его оценили

Недавно освобожденный из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Но не все оценили порывы начинающей журналистки. Сначала ее раскритиковали собственные подписчики, затем продюсер телеканала "Дождь" Анна Монгайт осудила излишнее внимание к столь маргинальной персоне. Собчак ей резко ответила, сообщает zakon.kz.

Парадоксальным образом он вышел, как селебрити. Какое-то ток-шоу Первого сразу заплатило ему 2 миллиона, Ксения Собчак повезла его на могилу матери (боюсь задумываться, зачем), все хотели больше, больше жутких подробностей. Анна Монгайт на своей странице в Facebook.

Собчак ответила ей, что "Дождь" занял такую позицию, потому что сам не смог организовать интервью с Моховым, который, по ее словам, для них недоступен.

Люблю двойные стандарты моих критиков))). Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор - мой и моей команды. И это наше право, как журналистов - исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию. Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, -мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете. Куда более вдохновляющим примером являются художественные фильмы - давайте и их запретим! Ведь Антони Хопкинс куда харизматичнее, чем скопинский маньяк, давайте вырежем все сцены насилия, как сейчас принято у сторонников новой этики, из фильма Дэвида Финчера Семь, подвергнем остракизму Ларса фон Триера за его последний фильм “Дом, который построил Джек. Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня"

Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане "Сахар" в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом "скопинского маньяка". В этот раз Мохова не сопровождали сотрудники полиции.

После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. В свою очередь Собчак опровергла сообщения о встрече в ресторане со "скопинским маньяком", уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

3 марта этого года Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.