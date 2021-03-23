Четверо казахстанцев привезли коронавирус из-за границы

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами за 22 марта, сообщает zakon.kz.

22 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 26 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3 708 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 688 человек, без справок прибыли 20 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 2 014 пассажиров, со справками - 2 008, без справок - 6;

в аэропорт г. Шымкент – 5 рейсов, 659 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 474 пассажира, со справками - 462, без справок - 12;

в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 420 пассажиров, со справками - 418, без справок - 2;

в аэропорт г. Караганда – 1 рейс, 141 пассажир, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 21 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, из 177 граждан РК, прилетевших без справок, у 4 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, три пассажира прибыли рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом Киев - Алматы.