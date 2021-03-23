Рейсы задерживаются в аэропорту Нур-Султана

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев отменили один рейс, а два перенесли на запасной аэродром в Алматы, передает zakon.kz.

В связи с погодными условиями отменен рейс Нур-Султан - Жезказган. Также штормовое предупреждение действительно с 11:00 до 18:00: ожидается усиление ветра до 12 м/с, с порывами до 17 м/с. пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов

Он отметил, что в связи с метеоусловиями два самолета отправлены на запасной аэродром в Алматы.

Это рейсы: Шымкент - Нур-Султан и Костанай - Нур-Султан. Пассажиров просим узнавать дополнительную информацию в call-центрах авиакомпаний и в справочной аэропорта, а также на официальных страницах в соцсетях Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев. Также просим всех пассажиров отнестись с пониманием, так как мы делаем все для безопасности пассажиров, - добавил пресс-секретарь столичного аэропорта.