Алабай набросился и покусал двух павлодарцев

В Павлодаре алабай набросился и покусал двух жителей Дачного микрорайона, сообщает zakon.kz.

20 марта друг с братом шли из магазина на дачном районе и на них набросился алабай (собака соседа). Старшего покусал за плечо и в районе почки, младший пытался отогнать собаку пакетом и алабай покусал ему руки, другой сосед, видя все, пытался отпугнуть собаку на машине, вследствие чего испорчены вещи и нанесен вред здоровью. Обратились в полицию, сказали ждите пару дней, потом приедем, пошли сами в полицию, так же сказали ожидайте, привлечем к ответственности и тишина... Как быть в этой ситуации? Они хотели взять с собой ребенка, и если бы он был с ними, то какие бы могли быть последствия, - говорится в сообщении, опубликованном в паблике pavlo.detka в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Павлодар, детка ????????‍♂️ (@pavlo.detka)

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

Данный факт был зарегистрирован в Южном отделе полиции Павлодара. Участковым инспектором полиции проведена проверка. Установлен владелец данной собаки, в отношении которого возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК, наложен штраф в размере 10 МРП. рассказал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Кроме того, он уточнил, что постановление данного материала направлено в суд для взыскания с владельца собаки и возмещения потерпевшему морального и материального ущерба.

Помимо этого, по нанесенным телесным повреждениям потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавил первый замначальника областного ДП.

С начала 2021 года полицейскими Павлодарской области наказаны 753 владельцев питомцев за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек.