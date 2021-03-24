Казахстанка Зарина Дияс обыграла легендарную Винус Уильямс на теннисном турнире в Майами

24 марта 2021, 07:14
Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка одержала победу в первом круге турнира в Майами (США), сообщает Sports.kz.

Зарина Дияс (89-е место в рейтинге WTA) обыграла известную американскую теннисистку Винус Уильямс (79-е). Причем для этого казахстанке потребовалось всего два сета — 6:2, 7:6.

Винус Уильямс была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, пять раз выигрывала "Уимблдон", два раза — US Open, становилась победительницей итогового турнира WTA. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Что касается Зарины Дияс, то ее лучшей позицией в рейтинге является 31-е место.

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