Казахстанка Зарина Дияс обыграла легендарную Винус Уильямс на теннисном турнире в Майами

Казахстанская теннисистка одержала победу в первом круге турнира в Майами (США), сообщает Sports.kz.

Зарина Дияс (89-е место в рейтинге WTA) обыграла известную американскую теннисистку Винус Уильямс (79-е). Причем для этого казахстанке потребовалось всего два сета — 6:2, 7:6.

Винус Уильямс была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, пять раз выигрывала "Уимблдон", два раза — US Open, становилась победительницей итогового турнира WTA. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Что касается Зарины Дияс, то ее лучшей позицией в рейтинге является 31-е место.



