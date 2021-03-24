Инцидент со школьными компьютерами: комментарий управления образования Карагандинской области

В управлении образования Карагандинской области прокомментировали инцидент с делом о присвоении вверенного имущества, сообщает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в школы Карагандинской области купили некачественные компьютеры.

В управлении заявили, что в 2020 году для обеспечения компьютерной техникой организаций образования Карагандинской области управлением образования закуплены 28 058 единиц компьютерной техники (из них компьютеров – 2 920, ноутбуков – 21 355, планшетов – 3 783).

Вся компьютерная техника соответствует технической спецификации по заключенным договорам. Для обеспечения прозрачности закупа и приемки компьютерной техники приказом управления образования (№245 от 06.08.2020 года) была создана рабочая группа (количество -13 чел), в которую вошли представители разных структур, в том числе и специалисты по компьютерной технике, - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что контрольными органами проведена независимая экспертиза, в результате которой определено соответствие компьютерной техники всем требования технической спецификации. Вопрос возник только по наличию программы "Управление устройством и управление приложениями". Данный пакет программ устанавливается и удаляется с компьютера через панель управления, в пункте "установка и удаление программ".

Эта процедура может производится любым пользователем. В технической спецификации не предусмотрено блокировка удаления программ. Данный пакет программ направлен всем школам для осуществления переустановки при необходимости.

В настоящее время управлением образование подготовлено возражение на аудиторское заключение, а также на экспертное заключение соответствия закупленной компьютерной техники технической спецификации.