Умер брат правителя Дубая

В ОАЭ скончался министр финансов Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум - старший брат нынешнего правителя эмирата Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Мы все принадлежим Богу и мы все вернемся к нему. Пусть Бог будет милосерден к тебе, мой брат, моя опора, мой товарищ, - сообщил эмир в Twitter.

إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .. pic.twitter.com/xAw3rXIwoj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2021

По данным газеты The National, в октябре прошлого года 75-летний Хамдан Аль Мактум перенес операцию за границей. В Дубай он вернулся в начале марта после реабилитационного курса.

Хамдан Аль Мактум - второй по старшинству сын эмира Дубая, шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума, скончавшегося в 1990 году. Он возглавлял министерство финансов Дубая с 1971 года, с того момента, как был сформирован первый кабинет министр ОАЭ.