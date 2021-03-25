Пьяный мужчина ударил ножом алматинку

Вечером 24 марта в Алматы на девушку напал неизвестный мужчина, сообщает zakon.kz.
Об этом алматинка по имени Асем написала на своей странице в Instagram.
По словам девушки, удар попал в спину и были задеты легкие.
Операцию сделали. Сейчас мне намного лучше. Благодарю докторов, - написала Асем в посте.
Также она подчеркнула, что незнакома с мужчиной который напал на нее.
Также она выложила скрин присланного сообщения, в котором отмечается, что в УП Бостандыкского района возбудили уголовное дело.
Как оказалось, мужчина был в состоянии опьянения.
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