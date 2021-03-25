Пьяный мужчина ударил ножом алматинку

Вечером 24 марта в Алматы на девушку напал неизвестный мужчина, сообщает zakon.kz.

Об этом алматинка по имени Асем написала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, удар попал в спину и были задеты легкие.

Операцию сделали. Сейчас мне намного лучше. Благодарю докторов, - написала Асем в посте.

Также она подчеркнула, что незнакома с мужчиной который напал на нее.

Также она выложила скрин присланного сообщения, в котором отмечается, что в УП Бостандыкского района возбудили уголовное дело.

Как оказалось, мужчина был в состоянии опьянения.