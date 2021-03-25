Локдаун и карантин: Музыканты заработали более 21 млрд долларов

Музыканты во всем мире заработали в 2020 году на 7,4% больше, чем в 2019-м. И это несмотря на локдаун, прекращение концертов и гастролей. Об этом свидетельствуют данные IFPI - организации, представляющей мировую индустрию звукозаписи, передает zakon.kz.

В IFPI посчитали, что мировой рынок записанной музыки растет 6-й год подряд: общая выручка за 2020 год составила 21,6 млрд долларов США.

Рост был обусловлен потоковой передачей, особенно доходами от потоковой передачи по платной подписке, которые увеличились на 18,5%. На конец 2020 года насчитывалось 443 млн пользователей учетных записей с платной подпиской. Общий объем потоковой передачи (включая как платную подписку, так и поддерживаемую рекламой) вырос на 19,9% и достиг 13,4 млрд долларов США, или 62,1% от общих мировых доходов от записи музыки. Рост доходов от потоковой передачи более чем компенсировал снижение доходов от других форматов, включая физические доходы, которые снизились на 4,7%; и доходы от прав на исполнение, которые снизились на 10,1% - в основном из-за пандемии COVID-19., - говорится в отчете IFPI.

Один из трендов ушедшего года - работа и инвестиции звукозаписывающих компаний помогли заложить основы преимущественно цифровой индустрии, которая доказала свою устойчивость к чрезвычайным обстоятельствам. В сложный год звукозаписывающие компании работали вместе со своими партнерами-исполнителями, чтобы поддержать их в создании и записи музыки и весь сектор продолжал внедрять инновации в способы, которыми поклонники могут наслаждаться музыкой по всему миру.

Пока мир борется с пандемией COVID-19, нам напоминают о непреходящей силе музыки, которая утешает, лечит и поднимает нам настроение. Некоторые вещи неподвластны времени, например, сила отличной песни или связь между артистами и фанатами. Но кое-что изменилось. Поскольку большая часть мира находится в изоляции, а живая музыка отключена, почти в каждом уголке земного шара большинство фанатов наслаждались музыкой через потоковую передачу. Благодаря постоянным инвестициям звукозаписывающих компаний в артистов и их карьеру, а также новаторским усилиям, направленным на то, чтобы помочь артистам донести музыку до поклонников по-новому, доходы от записи музыки во всем мире выросли шестой год подряд за счет потоковой передачи по подписке. По мере того как звукозаписывающие компании продолжают расширять свое географическое присутствие и культурный охват, музыка сегодня стала более глобальной, чем когда-либо прежде, и этот рост распространился по всем регионам мира. Несмотря на влияние пандемии, звукозаписывающие компании упорно трудились, чтобы внести значимый, прочный вклад в мир, в котором мы хотим жить, - сказала генеральный директор IFPI Фрэнсис Мур.

В отчете сказано, что в 2020 году доходы от записи музыки выросли во всех регионах мира.