Концепцию правовой политики разработали в Казахстане

Министерство юстиции РК разработало проект Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, передает zakon.kz.

Концепция правовой политики РК является программным документом, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.

Новый документ, в частности, предусматривает регулирование общественной деятельности, которое должно стать крайней мерой при разрешении вопросов, возникаемых в общественной жизни.

В свете этого при решении задач, стоящих перед государством, важно, в первую очередь, искать альтернативные способы, не связанные с регуляторным вмешательством. При необходимости введения регуляторных меронидолжны быть изучены на предмет приемлемости для достижения предполагаемых целей и наименьшей степени ограничения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, - отмечают разработчики документа.

Проект концепции предусматривает прозрачность правовой политики, что должно повысить доверие к проводимым реформам в соответствии с концепцией "Слышащего государства".

В этой связи важно развивать и формировать новые институты, обеспечивающие учет интересов всех сторон, являющихся адресатами регулирования. Применение данного принципа будет способствовать принятию наиболее оптимального решения, поможет снизить степень влияния произвольных решений в процессе осуществления правового регулирования, а также станет ключевым фактором для его успеха, - считают в Минюсте.

Отдельный раздел в документе посвящен основным направлениям развития национального права.

В частности, предусматривается оптимизация процедуры согласования НПА.

Назрела необходимость развивать потенциал интернет-портала открытых нормативных правовых актов. Анализ его функционирования свидетельствует о низкой активности граждан при обсуждении проектов нормативных правовых актов и других документов. В этой связи следует установить причины невосприятия гражданами интернет-портала, которые связаны, помимо прочего, с отсутствием реального механизма учета предложений, возможностью комментировать исключительно отдельные структурные элементы проекта, неудобным интерфейсом сайта, на что необходимо обратить внимание, - говорится в документе.

В связи с чем планируется проработать механизмы уведомления заинтересованных лиц, в том числе посредством разработки удобного мобильного приложения о размещенных на интернет-ресурсе проектах НПА, чтобы можно было ознакомиться с документом и принять участие в его обсуждении.

Также планируется рассмотреть возможность установления обязанности для органов-разработчиков прикладывать к проекту нормативного правового акта описание бизнес-процесса вводимого регулирования, что облегчит гражданам понимание положений разработанного проекта.

Важно уделять серьезное внимание ретроспективной оценке эффективности законов, не ограничиваясь выявлением устаревших, коррупциогенных и дублирующих норм. Поэтому следует рассмотреть возможность установления срока, при наступлении которого члены Правительства будут информировать Парламент о состоянии практики применения принятого закона с участием группы правоприменителей, - отмечают разработчики.

Вместе с тем говорится о необходимости проработать вопрос по поводу придания обратной силы нормам законов в тех областях, которые затрагивают инвесторов (налоговое, экологическое право, недропользование, конкуренция и другие).

Проект Концепции также предусматривает усиление государственной политики в сфере защиты прав человека, в частности, для повышения качества реализации прав человека нужно разработать и поэтапно внедрить Национальные индикаторы оценки соблюдения прав человека.

Также говорится о дальнейшем совершенствовании деятельности государственного аппарата.





Меры по совершенствованию института государственного контроля и надзора могли бы быть ориентированы на внедрение риск-ориентированного подхода по всем формам контроля и надзора, пересмотра методов оценки эффективности контрольно-надзорных органов, автоматизации контрольно-надзорной деятельности, развитие инструментов профилактики и консультирования, а также инвентаризацию обязательных к исполнению требований для исключения неэффективных и избыточных норм, - говорится в документе.

Планируется и дальнейшая проработка существующих механизмов государственного управления в условиях чрезвычайного положения, возникновения новых угроз, особенностей совместной деятельности государственных органов, включая специальные подразделения и службы по чрезвычайным ситуациям, в том числе посредством проектного управления.

Так, Кодекс об административных правонарушениях требует определенной адаптации. В свете принятия Административного процедурно-процессуального кодекса необходимо пересмотреть отдельные виды административных взысканий (лишение специального права, лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра, приостановление или запрещение деятельности), поскольку применение последних является результатом осуществления административной процедуры, отмечают в Минюсте.

Также назрела необходимость выработки нового понятия административного правонарушения, которое должно содержать ясные критерии, позволяющие разграничить административную ответственность от других видов юридической ответственности.

Так, по итогам выработки новых понятий административного и уголовного правонарушения следует проработать возможность отделения административных деликтов от уголовных правонарушений. При необходимости разграничение может быть осуществлено путем пересмотра санкций либо переноса составов административных правонарушений, рассматриваемых судами и влекущих наказание в виде ареста в разряд уголовных проступков.

Сохраняются такие проблемы как несоразмерность штрафа как вида административного взыскания, а также безальтернативность видов наказания без учета условий совершения деяния и личности нарушителя.

В этой связи видится возможным введение градации административных правонарушений на категории незначительных, значительных и грубых правонарушений, каждая из которых содержала бы предельные размеры штрафа в зависимости от характера и степени опасности правонарушения, - говорится в документе.

Наряду с этим планируется проработать вопросы усиления инструментов профилактики и разъяснения, регламентации вины юридического лица, исключения составов административных правонарушений, содержащих санкции за несоблюдение требований нормативных правовых актов, формирования единого подхода при определении размера штрафа в зависимости от категории субъектов предпринимательства, а также установления ответственности должностных лиц организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Вместе с тем указывается на необходимость проведения ревизии Налогового кодекса и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов на предмет минимизации количества налогов и платежей с целью кардинального упрощения исполнения налоговых обязательств.

Назрела необходимость совершенствования налоговой политики и налогового законодательства посредством рассмотрения вопроса дифференциации налоговых ставок для диверсификации экономики, пополнения бюджета и перераспределения налогового бремени. При этом необходимо рассмотреть вопрос применения дифференцированного НДС при экспорте сырья и готовых товаров. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса требует выработки долгосрочной модели налогообложения сельского хозяйства, - отмечается в проекте концепции.

Предусматриваются и новые меры по совершенствованию налогового законодательства, направленные на усиление контроля за выводом капитала из страны и стимулирования реинвестирования прибыли.

Также необходимо принять меры по совершенствованию налогового администрирования. В частности, исключить практику использования результатов категорирования налогоплательщиков по системе управления рисками при взыскании налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам, - отмечается в документе.

Кроме того, в концепции предусматривается модернизация и совершенствование гражданского процессуального права.

Также планируется пересмотреть размеры государственных пошлин по имущественным и неимущественным спорам, в том числе с установлением верхнего предела государственной пошлины по имущественным спорам, а также с внедрением концепции массовых исков и их классификации.

Полностью посмотреть документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 7 апреля.

Ранее в Казахстане реализовывалась Концепции правовой политики, принятая с 2010 по 2020 год.

Как отмечают в Минюсте, в ее рамках были приняты меры по модернизации казахстанской правовой системы, позволившие усовершенствовать модель государственного управления, направленную на улучшение благосостояния населения, наращивание экономического роста и решение ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства.

В 2017 году в Конституцию Республики Казахстан внесены изменения, расширившие полномочия Парламента и Правительства, путем передачи им отдельных полномочий от Президента, а также дополнены требования, предъявляемые к кандидату в Президенты Республики.

В два раза сокращен регистрационный барьер для создания политических партий, введена обязательная 30% квота для женщин и молодежи в партийных избирательных списках.

Принят новый закон "О порядке организации и проведения мирных собраний", которым введен уведомительный принцип в организации и проведении митингов, определен исчерпывающий перечень оснований отказа в проведении мирного собрания.

Впервые на уровне Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" заложена основа института парламентской оппозиции и определена ее роль в Парламенте.

Также был принят ряд новых кодифицированных актов, среди которых Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, а также Налоговый и Таможенный кодексы, Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.