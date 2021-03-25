Курс доллара резко вырос

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 423,12 тенге, поднявшись сразу на 1,94 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,1-424,7 тенге, евро – 500,5-504 тенге, рос. рубль - 5,55-5,70 тенге.

Между тем цены на нефть снижаются на торгах 25 марта.

Так, майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 1,77%, составив $60,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 1,46% — до $63,47 за баррель.



