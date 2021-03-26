Более 100 жителей столицы пострадали от мошенников, предлагающих доставку на OLX

В Департаменте полиции столицы предупредили, что мошенничество под предлогом "OLX-доставки" продолжает совершаться на сайтах частных объявлений, передает zakon.kz.

После размещения объявления о продаже товара на связь выходят мошенники под видом покупателя, при этом используют номера-однодневки, а затем отключают их. В ходе переписки мошенники поясняют, что находятся в другом городе и предлагают воспользоваться услугой "доставка". То есть, курьер сам приезжает за товаром и забирает его у продавца после оплаты на карту, - рассказали в полиции.

Для этого мошенники отправляют ссылку, по которой необходимо перейти. На первый взгляд ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-код, ИИН, отправить заявку и ожидать перевода денег.

Как только продавец отправил заявку, все указанные вами данные попадают в руки мошенников через фишинговый сайт. Далее они входят в учетную запись интернет-банкинга, получают полный доступ к деньгам и моментально похищают имеющиеся денежные средства с карт-счетов. А мошеннический сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов, - отметили в полиции.

С начала года от данной схемы мошенничества пострадали более ста жителей столицы. Ущерб составил порядка 2 млн тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Нур-Султана просит горожан не передавать реквизиты банковских карт и персональные данные.

Необходимо обратить внимание на ссылку и подлинность сайта. В названии фишинговых сайтов присутствует лишняя буква или знак. Как правило, мошенники соглашаются приобрести товар, даже не проверив его состояние, - пояснили в ДП.