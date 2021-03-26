Два теракта предотвратили в Беларуси

В Беларуси предотвратили два теракта, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей житель Пинского района, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, мужчина работал в частной компании.

В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали, — отметили в МВД.

В ведомстве уточнили, что задержанный "неоднократно привлекался к уголовной ответственности, является активным участником протестного движения".

По словам замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, деятельность задержанного связана с инициативой BYPOL.

Это неформальная инициатива, созданная бывшими сотрудниками силовых ведомств Беларуси которые считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом и считают избранным президентом Светлану Тихановскую, - говорится в сообщении.