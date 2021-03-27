"Ты не рожаешь мальчика": женщина с двумя детьми бросилась под поезд

Женщина с двумя детьми, проживавшая в махалле "Совунгар" Навбахорского района Навоийской области Узбекистана, бросилась под поезд. Случай вызвал широкий резонанс в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

Установлено, что женщина 1989 года рождения и ее дети были сбиты грузовым поездом. Они выбежали на железнодорожные пути и легли между двумя рельсами в тот момент, когда к ним приближался состав. пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана

При разговоре с близкими родственниками погибшей выяснилось, что, хотя ее семейное материальное положение было средним, в последнее время у нее произошли изменения в психике из-за конфликтов с супругом.

Он упрекал ее словами "ты не рожаешь мальчика". Однако она не была в ссоре с остальными членами семьи или другими лицами, психически считалась здоровой, у близких родственников также не выявлены признаки психического заболевания, - говорится в сообщении.

По сведениям патронажной медсестры этой махалли, в январе в связи с беременностью женщина обратилась к врачу.

Пройдя медицинское обследование, узнала, что ожидает в очередной раз девочку. В результате женщина добровольно сделала аборт, - следует из сообщения.

Кроме того, установлено, что погибшая ни разу не обращалась к сотрудникам махаллинского схода граждан или инспектору по профилактике УВД района по поводу разногласий в семье.

В настоящее время проводится работа по дознанию Навоийской транспортной прокуратурой. Данный случай взят на контроль комитетом сената по вопросам женщин и гендерного равенства, - резюмируется в сообщении.