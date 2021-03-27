Сожитель избил женщину и ее двоих маленьких детей в Алматы - соседи

Директор общественного фонда Не молчи KZ Дина Тансари (Смаилова) опубликовала жалобу соседей одного из алматинских домов, передает zakon.kz.

Прошу обратить внимание КОПД (Комитет по охране прав детей - прим. ред.) МОН на данную ситуацию! Почему в Алматы органы опеки бездействуют, второй случай госпитализации детей после побоев, за неделю!? Почему полиция бездействует, оставляет детей и мать в опасности? Рустам Абдрахманов (заместитель начальника ДП Алматы - прим. ред.) возьмите на свой контроль, пожалуйста! - написала она на своей странице в Facebook.

Далее директор фонда разместила жалобу соседей.

Добрый день. Хотим обратиться к вам за помощью и придать огласке дело об избиении маленьких детей. Мы являемся неравнодушными соседями, которые переживают за детей. У нас по соседству проживает девушка с двумя маленькими детьми: одному восемь лет, а второму еще нет и двух лет. На протяжении полугода длится вся эта история, обращались в органы опеки и полиция приезжала не раз, но никаких мер не предпринимают, - говорится в обращении.

По словам соседей, "он не является отцом, стал проживать с мамой где-то полгода назад, с тех пор дети постоянно подвергаются насилию с его стороны".

Вчера ночью произошел очередной инцидент - избил детей, маленького ребенка хотел выбросить с балкона, видимо, он ему мешает. Сейчас мама и сами дети находятся в больнице с сотрясением и повреждением мягких тканей. Сама мама детей говорит, что боится его и выгнать не может. Также неоднократно он избивает и ее, много месяцев у нее не сходят синяки с лица и побои, также побрил ее налысо. Дома у детей нет ни еды, ни памперсов, ни лекарств, ни вещей.. также из дома он вынес бытовую технику и продал, так как он употребляет наркотические вещества. Просим принять меры и помочь маленьким детям и избавить их от такого отчима. Мать детей является сиротой, недавно у нее умерла мать и бабушка, нет родных, кто мог бы за нее заступиться и помочь, - сообщили соседи.