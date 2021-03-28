Полицейские вернули жительнице Алматинской области утерянную сумку с 1,2 млн тенге

Полицейские вернули владелице потерянную сумку, где лежало более миллиона тенге, сообщает zakon.kz.

Женщина оставила сумку в такси. Потерю обнаружила, когда доехала домой из Алматы в Талдыкорган. Она сразу же обратилась в дежурную часть Ескельдинского РОП с письменным заявлением о принятии мер в отношении неизвестного лица, который вытащил дорожную сумку из багажного отделения автомобиля.

Сотрудники полиции Газиз Уржанов и Ильяс Батырханов зарегистрировали данный факт и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В итоге, утерянный багаж в течение дня со всем его содержимым были возвращены владелице. Со слов задержанного, он случайно забрал вышеуказанную сумку вместе со своими дорожными сумками. заместитель начальника Ескельдинского РОП Айдос Есимбеков

Жительница Алматинской области Айжан Атенбекова в письме руководству Департамента полиции Алматинской области выразила благодарность за оперативные действия сотрудников Ескельдинского района.