Крупный пожар произошел на шахте "Арселор Миттал Темиртау"

В Карагандинской области на шахте "Арселор Миттал Темиртау" произошел крупный пожар, сообщает zakon.kz.

28 марта в 15:36 поступило сообщение о пожаре на шахте "Саранская" УД АО "Арселор Миттал Темиртау". На территории произошло горение транспортерной ленты и внутренней деревянной обшивки в двух галереях технологического комплекса. Произошло обрушение двух галерей на отметке +24 и +27 метров. Пожар ликвидирован в 16:53. Общая площадь пожара составила 350 кв. м. пресс-служба ДЧС Карагандинской области

По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Продолжаются работы по проливке и разбору места пожара. Причина пожара устанавливается, - добавили в областном департаменте.