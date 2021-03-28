Отбор на ЧМ-2022: сборная Казахстана проиграла Франции

Сборная Казахстана проиграла сборной Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 0:2. Первый гол в ворота Казахстана забил Усман Дембеле. На 44 минуте при розыгрыше углового автогол оформил Сергей Малый. Во втором тайме на поле вышел Килиан Мбаппе. Самый дорогой футболист мог забить третий гол через пенальти. Однако голкипер Александр Мокин отгадал направление удара и отбил мяч.

После матча главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов дал интервью. По его словам, команда готовится к следующей игре со сборной Украины.

Замены были плановыми, хорошо, что ребята выдержали до конца темп игры. Пять замен и три паузы по регламенту. Мы дали возможность поиграть футболистам молодым. Вы знаете, я могу одно сказать, нам надо будет проанализировать игру. Во втором тайме мы взорвались на второй половине поля. В целом, ребята выдержали. Единственное, мы не смогли забить гол, но на это есть свои причины, - сказал Байсуфинов.