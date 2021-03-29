Основные симптомы новых штаммов коронавируса назвали медики

Представитель Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава РК Манар Смагул на брифинге в СЦК рассказала, какие симптомы присущи новым штаммам коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

По данным ВОЗ, на сегодня в 125 странах мира выявлена циркуляция британского штамма. За неделю количество стран, где определена циркуляция британского штамма увеличилось на семь. В 75 странах выявлена циркуляция южноафриканского штамма. Бразильский штамм выявлен в 41 стране. Вероятность мутации вируса возрастает с увеличением частоты инфицирования людей. Для того, чтобы мы сократили количество выявляемых новых мутаций или в целом циркуляции SARS-CoV-2, мы должны предпринимать все необходимые меры, которые предотвращает передачу вируса. Манар Смагул

По ее словам, это все рекомендуемые меры министерства здравоохранения, в том числе вакцинация против COVID-19.

Многие люди, заболевшие коронавирусом, могут вообще не иметь никаких симптомов. Следовательно, независимо от того, какой у него штамм, и они могут стать источником инфицирования людей. Нет ни одного симптома, который бы обозначал, что вы инфицированы коронавирусом, тем или другим штаммом. Поэтому, мы населению рекомендуем - если вы заподозрили, что у вас есть высокий риск инфицирования коронавирусом, то необходимо самоизолироваться и пройти тест на коронавирус. Новые штаммы коронавируса имеют те же симптомы, как и исходные штаммы. То есть, это температура, тот же кашель, те же потери вкуса или запаха. Но по данным специалистов Великобритании, британскому штамму коронавируса более присуще симптомы как кашель, сильная усталость, боль в мышцах. А потеря обоняния и вкуса менее выражена, - уточнила она.

Представитель центра добавила, что если раньше говорилось о потере обоняния, то теперь о появлении коронавируса может говорить кашель.

Нельзя исключать наличие кашля, что также имеете вероятность инфицирования коронавирусом. Еще новой отличительной чертой новых штаммов является высокая репродуктивность, высокая способность инфицировать людей. По имеющимся данным, практически до 50% новые штаммы способны инфицировать людей. Опубликованы исследования, когда говорится, что у британского штамма более высокий риск госпитализации, тяжелого течения и смертности. Также у новых штаммов очень высокая способность замещать другие циркулирующие штаммы. Поэтому на сегодня для снижения распространения должно предпринимать все меры. Манар Смагул

Смагул напомнила, что Минздрав в апреле планирует поставку до миллиона доз вакцин в Казахстане.

Тот контингент, который подлежит вакцинации, с учетом поставок вакцин будет расширяться. Дефицит вакцин наблюдается практически не только в Казахстане, но и во всем мире. По данным, на сегодня в той же РФ двумя компонентами вакцин охвачено до 2 % населения России. В Казахстане ведутся работы по определению эффективности вакцин в отношении новых штаммов вируса, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан