Определено место Казахстана в мировом рейтинге военной мощи

Первые три строчки Military Strength Ranking, согласно последней версии рейтинга, занимают США, Россия и Китай, сообщает zakon.kz.

Казахстан находится на 62 месте из 140 позиций, передает finprom.kz со ссылкой на GFP.

Рейтинг Global Firepower 2021 объединяет в себе более 50 различных показателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, транспортную инфраструктуру страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.

Среди соседей, помимо России и Китая, выше, чем у РК, потенциал Узбекистана. Туркменистан и Кыргызстан уступают. Замыкают рейтинг Бутан, Косово и Либерия. В рейтинге не оценивается ядерный потенциал стран.

Со стороны материально-технических возможностей в Казахстане насчитывается 238 самолетов, 300 танков, 1200 единиц бронетехники, 124 торговых флота, 5 портов и торговых терминалов, 96 аэропортов. Среди самолетов в стране числится 80 истребителей, 75 вертолетов (22 из них — боевые вертолеты).

По данным рейтинга, в стране числятся 167 тысяч военнослужащих, что составляет 0,9% от всей численности населения страны. Внешний долг страны в 2021 году составил 167,5 млрд долл. США (38-е место из 140).

За январь-февраль текущего года в основной капитал в сфере госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения вложили 1,8 млрд тг — сразу на 66,7% меньше, чем годом ранее (ИФО составил всего 32,9%). Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года объем вложений достигал 5,4 млрд тг (годовой рост — в 4 раза).

В региональном разрезе почти половина всех капвложений пришлась на Атыраускую область (890,1 млн тг, плюс 38,9% за год). В ТОП-3 регионов также вошли Туркестанская (515,2 млн тг) и Алматинская (119,9 млн тг) области. Меньше всего инвестиций в секторе пришлось на столицу: 225 тыс. тг — в 85,6 раза меньше, чем годом ранее. В 4 из 17 регионов вложения в текущем периоде вовсе не поступили (Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области, а также Шымкент).