Городской двор в Павлодаре продали под строительство

Неожиданный метод работы чиновников случайно раскрыли жители двух домов в центре Павлодара, сообщает zakon.kz.

Они узнали, что у их двора теперь новый хозяин, который собирается строить бизнес-объект, передает Первый канал "Евразия".

О проложенных здесь же коммуникациях никто, похоже, не подумал.

Жители дворов много лет просили городские власти построить здесь детскую площадку. Наконец их услышали, но как-то странно - здесь возведут двухэтажное административное здание. Как выяснилось, участок давно продан частному лицу.

Жители старых хрущевок узнали об этом накануне общественных слушаний.

Новые владельцы участка уведомили ошарашенных людей: ради нового объекта бизнеса под сруб отправится небольшой сквер.

Мы комиссионно выезжали с ЖКХ, насчитали шесть карагачей, в процессе строительства это количество будет уточнено. После экспертизы мы в ЖКХ получим талон на компенсационную посадку один к десяти. директор проектной организации Радик Шамигулов

Высаженные во дворе черемухи, рябины, сирень и ели застройщики не учли. Как и то, что на проданный чиновниками участок приходятся все основные подземные коммуникации, которые и без того находятся в плачевном состоянии.

Тяжело запускается отопление. Если сейчас дополнительно будут какие-то площади вводиться, они сядут на старые коммуникации, и проблемы будут еще хуже. председатель кооператива собственников помещений Нурсауле Байбулатова

Но самое удивительное, что на следующий день после общественных слушаний жители проданного двора обнаружили свой участок на сайте продаж. Под описание в объявлении подходят и местоположение, и площадь.

25 млн. Он землю продаёт вместе с проектом. Здесь какая-то непонятная увязка. Сначала он проводит общественные слушания 19-го, 20-го мы находим это объявление. жительница дома Тамара Васильева

По планам строительство начнется в ближайшие год-полтора. На месте, где люди мечтали увидеть детскую площадку, вырастет двухэтажное офисное здание. Все разрешительные документы, подтвердили в отделе архитектуры, у бизнесмена они на руках.