Казахстан перешел в "красную" зону по распространению коронавируса

Казахстан попал в "красную" зону по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидситуации по состоянию на 30 марта в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

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В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Казахстан перешел в "красную" зону. За минувшие сутки в стране выявили 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству выявляемых случаев в лидерах остается Алматы (+545). На втором месте Нур-Султан (+204), на третьем месте Алматинская область (+177).