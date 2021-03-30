В Казахстане, возможно, обнаружен новый штамм коронавируса

В Казахстане могут заявить о новом мутировавшем штамме коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом корреспонденту "Хабар 24" сообщили специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете. Рабочее название штамма - "алматинский".

Специалисты с 18 по 25 марта проводили исследования на определение появления в Казахстане британского и южноафриканского штаммов. В центр вакцинологии специалисты санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга передали 12 образцов коронавируса. Образцы требовалось тщательно изучить, так как эпидемиологи полагали, что в стране появились британский и южноафриканский штаммы.

Были подозрения – почему? Они ставили ПЦР-полимеразная цепная реакция. У них есть специальные наборы, которые они получили из ВОЗ. Они выявили определенную мутацию, которая свойственна этим трем штаммам. Но точно они не могли установить, какая именно. И для этой цели образцы были переданы нам. Кайсар Табынов, руководитель международного центра вакцинологии

О результатах исследования сообщили вечером 26 марта - главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подтвердил наличие мутагенов в городе.

Корреспондент телеканала отмечает, что для того, чтобы выявить в Казахстане британский и южноафриканский штаммы, ученым потребовалась примерно неделя. Они выяснили, что британская разновидность на 100% соответствует той, которая сегодня хорошо изучена. Но южноафриканский штамм уже мутировал. Причем, мутация выявлена в исходном уханьском штамме.

Этот мутаген пока условно назвали "алматинским".

Мы пока не можем говорить, за что отвечает данная мутация, еще не исследованы другие изоляты, чтобы можно было сказать, что да, именно, закрепленная мутация. Наличие данной дополнительной мутации, так как она не находится в зоне связывания с рецепторами, необходимо дополнительное проведение исследований, чтобы узнать, что она именно закрепленная мутация, а не случайная. Виталий Строчков, микробиолог

Строчков отметил, что нужно продолжить исследования в данном направлении. Необходимо изучить по меньшей мере десять образцов из разных регионов Казахстана, чтобы окончательно понять, с чем мы сейчас имеем дело.

Нам пока неизвестно, насколько эти вирусы распространены в нашей популяции в Казахстане. Эти образцы только по городу Алматы. Но для того чтобы этой информацией владеть, нужно проводить широкие, подробные исследования. Допустим, на Западе, к примеру в Великобритании каждый десятый образец, который положительно реагирует на СOVID-19, они делают секвенирование. Но в нашей стране этот охват, к сожалению, мизерный, - отметил Кайсар Табынов.

Более серьезные опасения у специалистов вызывает южноафриканский штамм. Он намного агрессивнее и теперь может поражать детей.