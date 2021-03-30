Санврач высказался об "алматинском" штамме коронавируса

С утра в СМИ вышла информация о появлении якобы нового, алматинского штамма вируса. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал ситуацию, передает zakon.kz.

Мы уже рассказывали, что информация о якобы алматинском штамме, который выявили специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете, должна быть проверена множеством дополнительных исследований, чтобы узнать, что она именно закрепленная мутация, а не случайная. Главный санврач того же мнения.

Пока у нас официальных данных об этом нет. К примеру, о "британском" и "южноафриканском" штаммах коронавируса мы получили официальное письмо от лабораторий, которые работают в этой области. Сейчас много появляется различных заявлений, но их необходимо проверять, - сказал Бекшин.

Альберт Ахметов