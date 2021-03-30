Появилось новое постановление главного санврача Алматы

Главный санврач Алматы внес изменения в свое постановление от 29 марта, передает zakon.kz.

Постановлением №14 от 30 марта 2021 года вносятся изменения в два пункта.

В пункт 3 внесено ограничение работы по времени летникам, которым было разрешено работать.

Разрешить работу объектов общественного питания с обслуживанием посетителей только на летних площадках при заполняемости посадочных мест 50%, но не более 50 мест и строгим соблюдением расстояний между столами не менее 2 метров с ограничением по времени с 7.00 до 22.00 часов.

В пункт 4 добавлено разрешение обучения в традиционном формате школ с контингентом до 300 учащихся с комплектацией классов до 15 человек.

Перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО и ВУЗов без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ. Разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9, 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей и обучение в традиционном формате школ с контингентом до 300 учащихся с комплектацией классов до 15 человек.

Постановление вступает в силу со дня подписания.