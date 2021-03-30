Сколько доз вакцин привезут в Казахстан в апреле

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о поставках вакцин от коронавирусной инфекции в Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

В течение апреля планируется поставка дополнительно около 2,5 млн доз вакцин от различных производителей. Данные объемы вакцины позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ, - сказал глава Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Министр отметил, что это будет российская вакцина. Но также ведомство ведет переговоры с американскими, китайскими и европейскими производителями вакцин.

Те вакцины, которые раньше придут в Казахстан, мы будем максимально использовать. (…) Просто мы запросили этот объем (2,5 млн доз). Любая из вакцин, которая зарегистрирована, будет завозиться в Казахстан, - добавил Алексей Цой.

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане первым компонентом вакцины привито 131 170 человек. С 22 февраля начата вакцинация вторым компонентом, привито 32 482 человека. Неблагоприятных проявлений не зарегистрировано.

Тамила Языкова, Нур-Султан