Когда начнут прививать казахстанской вакциной QazCovid-In

Казахстанской вакциной от коронавируса QazCovid-In начнут прививать в конце апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстанская вакцина (QazCovid-In - прим. ред.) сейчас находится на третьем этапе клинических исследований. Вакцина идет регламентно. То есть любая вакцина, которая проходит все этапы клинических исследований, она проходит по аналогичной процедуре. В принципе, во временном формате эти вакцины проходят идентичный срок. Казахстанская вакцина сейчас уже на выходе, и мы планируем, что разрешим применение после получения документов, ориентировочно, это конец апреля, - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он добавил, что ждут необходимые документы от разработчика по итогам проведенных клинических исследований, по результатам которых будет вынесено решение о допуске вакцин к массовому применению.

Временное разрешение на производство вакцины мы дали, но с условием, что предоставят документы по итогам клинических исследований. Все здесь идет своим чередом, и нет никаких изменений. Хочу сказать, что мы получили сам штамм вируса позже других стран, которые сейчас являются лидерами по производству вакцин. Мы на три месяца позже получили сам штамм. Все процедуры идут регламентно, поэтому к апрелю месяцу мы получим результаты. Надеемся, они будут положительные, потому что до этого шло хорошо, - объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан