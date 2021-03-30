Кому из онкобольных можно делать вакцинацию от коронавируса

В Казахстане колоректальный рак занимает третье место в структуре онкологической заболеваемости после рака молочной железы и рака легкого и составляет 9,6%. Каждый день от этой болезни умирают четыре человека, сообщает zakon.kz.

В 2020 году в Казахстане, выявлено 3117 новых больных колоректальным раком, из них 49,3% мужчин, 50,7% женщин. Озвучивая эти данные на онлайн пресс-конференции, главный онколог Министерства здравоохранения Казахстана, руководитель Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова отметила: "Каждый день 4 человека умирает от колоректального рака. Мы видим связь между генетикой и колоректальным раком. Сейчас созрела необходимость включения генетического скрининга в группы высокого риска".

Колоректальный рак (КРР) - злокачественная опухоль различных отделов толстой и прямой кишки. Ежегодно в Европе диагностируется примерно 500 000 новых случаев КРР, из числа которых 250 000 имеют летальный исход.

По данным КазНИИ онкологии и радиологии, в Казахстане колоректальный рак занимает третье место в структуре онкологической заболеваемости и составляет 9,6% (на первом месте рак молочной железы - 13,2%, на втором – рак легкого - 10,4%). Ежегодно регистрируется более 3000 случаев колоректального рака и умирает около 1500 больных.

Первая стадия КРР диагностируется примерно у 13% пациентов с раком толстой кишки и 19% пациентов с раком прямой кишки. Четвертая стадия диагностируется примерно у 22% и 19% пациентов с раком толстой и прямой кишки соответственно, что указывает на большое значение ранней диагностики.

В 2020 году по поручению Министерства здравоохранения Республики Казахстан (РК) для оценки возможности использования новых технологий был реализован проект "Скрининг колоректального рака с использованием автоматизированного количественного иммунохимического гемокульт-теста в г. Алматы".

Выявляемость колоректального рака увеличилась с 0,03% до 0,19%, т.е. почти в 6 раз по сравнению с 2019 годом.

Также Казахстан стал первым на постсоветском пространстве государством, которое внедрило новейший метод молекулярной диагностики пациентов с КРР на основе образца крови. Жидкостная биопсия, являясь дополнением к традиционным методам диагностики, позволяет оптимизировать терапию с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента с мКРР.

В этом году, несмотря на неблагоприятную эпидобстановку, 13 онкоцентров Казахстана смогли провести мероприятие по раннему выявлению КРР. Предраковые состояния были выявлены у 32 человек, подозрение на рак - у 27.

Колоректальный рак более распространен среди лиц старше 50 лет. Средний возраст на момент постановки диагноза для рака толстой кишки – 68 лет у мужчин и 72 года у женщин. Для рака прямой кишки – 63 года и у мужчин, и у женщин. В последние годы растет количество лиц более молодого возраста, у которых диагностируется колоректальный рак.

Кому из онкобольных показана вакцинация от коронавируса:

- Пациенты, получающие или только начинающие специальное лечение, в том числе трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (не ранее чем через 3 месяца после трансплантации) и иммунотерапию (прием ингибиторов контрольных точек не прекращается);

- Пациенты, направляющиеся на хирургическое лечение, вакцинируются до или после хирургического вмешательства;

- Пациенты с солидными опухолями вакцинируются (по возможности) за 2 недели до начала специализированного лечения;

- Пациенты, получающие цитостатическую терапию, по необходимости вакцинируются по окончании терапии;

- Необходимо прививать близких родственников и ухаживающих лиц;

Пациенты, получающие только гормональную терапию, не вакцинируются.