Членов ОПГ осудили за контрабанду золота в Казахстан

В Алматы разоблачили группу лиц, занимавшихся контрабандой золота в особо крупном размере. Преступную деятельность пресекли сотрудники Департамента экономических расследований совместно с ДКНБ Алматы, передает zakon.kz.

Следствие установило, что двое предпринимателей в сфере реализации ювелирных изделий через авиарейс "Алматы-Анталья" пытались перевезти нескольких слитков золота общим весом 3,1 кг на сумму 68 млн тенге. В совершении экономической контрабанды пособничество оказывали двое сотрудников одной из авиакомпаний.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении экономической контрабанды по предварительному сговору в особо крупном размере.

Двум организаторам назначено наказание в виде штрафа на сумму 3,3 млн. тенге каждому, двум соучастникам – в виде ограничения свободы сроком на один год с привлечением к принудительному труду на 100 часов.

Изъятое золото обращено в доход государства.